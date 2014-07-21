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    哈萨克斯坦举重队公布亚运名单 祖利菲娅将出战53公斤级

    12:34, 21 七月份 2014
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳7月21日电，据vesti.kz 网站报道，在阿拉木图举行的赫拉帕提举重竞标赛之后，哈萨克斯坦举重队公布仁川亚运会参赛选手名单，伦敦奥运会冠军祖利菲娅•钦尚洛、北京奥运会铜牌得主玛丽娅•格拉博维兹卡娅以及世界竞标赛银牌得主阿勒马斯•沃帖舍夫榜上有名。哈萨克斯坦摔跤队计划在本届亚运会夺得3个以上金牌。

    仁川亚运会女子举重比赛项目哈萨克斯坦参赛选手名单：

    玛丽娅•叶丽斯耶娃-48公斤级

    祖利菲娅•钦尚洛-53公斤级

    萨吾列•萨德瓦哈索娃-58公斤级

    卡丽娜•郭丽切耶瓦-63公斤级

    扎兹拉•贾帕尔库洛娃-69公斤级

    安娜•努尔穆罕别托娃-75公斤级

    玛丽娅•格拉博维兹卡娅-75公斤以上

    仁川亚运会男子举重比赛项目哈萨克斯坦参赛选手：

    阿尔利•奇沃恩提-56公斤级

    阿扎马特•热姆库洛夫-62公斤级

    亚历山大•金-69公斤级

    克力勒•帕富洛夫-77公斤级

    鲁斯帖姆•斯拜、叶尔梅克•沃姆尔泰-85公斤级

    阿勒马斯•沃帖舍夫-94公斤级

    谢尔盖•伊斯托明-105公斤级

    伊布拉欣•别尔桑诺夫-105公斤以上

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 黄金储备
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