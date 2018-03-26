俄侦委：克麦罗沃购物娱乐中心火灾造成53人死亡

哈通社/阿斯塔纳/3月26日 -- 据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯克麦罗沃紧急部门消息人士称，克麦罗沃"冬季樱桃"购物中心火灾中的死亡人数升至53人。

据该消息人士称："火灾现场发现53具遗体。"



此前救援行动指挥部代表在火灾现场向俄罗斯卫星通讯社表示 ，克麦罗沃购物娱乐中心火灾死亡人数已升至48人。

他称："准确数据显示，‘冬季樱桃'购物娱乐中心火灾已致48人死亡。"

据了解，还有12名伤者正在医院接受救治。

目前，火灾现场仍在冒烟，已开始清理堆积物。

克麦罗沃火灾是100年来俄罗斯7大火灾之一，此外其他还有莫斯科"俄罗斯"宾馆火灾（1977年，42死）、萨马拉内务局火灾（1999年，57死）、莫斯科俄罗斯人民友谊大学宿舍火灾（2003年，44死）、克拉斯诺达尔边疆区卡梅舍夫斯卡亚村养老院火灾（2007年，63死）、彼尔姆"瘸腿马"夜总会火灾（2009年，153死）和诺夫哥罗德州卢卡村精神病院火灾（2013年，37死）。

据悉，克麦罗沃一家名叫"冬天的樱桃"的购物中心25日发生火灾，火源位于这栋四层建筑的四楼，起火面积约1500平方米。