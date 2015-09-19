古巴任命54年来首位驻美大使 外媒：美古正解冻

哈通社阿斯塔纳9月19日电 据参考消息网19日报道 外媒称，古巴已任命何塞•卡瓦尼亚斯为该国驻美国大使，这是自1961年来的第一位。此举显示古巴与美国的关系正在解冻。

据英国广播公司网站9月18日报道，卡瓦尼亚斯是资深外交官，从2012年起就担任古巴驻华盛顿"利益代表处"的负责人。

报道称，他与来自其他国家的15位新任驻美使节出席了美国白宫的有关仪式。

华盛顿尚未宣布美国驻哈瓦那大使的人选。

古巴宣布任命驻美大使恰逢罗马天主教皇方济各访问古巴前夕，再过几天，古巴国务委员会主席劳尔•卡斯特罗将在纽约的联合国大会上发表讲话。

报道称，劳尔•卡斯特罗到访将是1995年以来古巴领导人首次踏上美国的土地。1995年他的哥哥、时任国务委员会主席菲德尔•卡斯特罗在联合国大会上发表了讲话。

今年7月，古巴和美国正式恢复外交关系。

报道称，卡瓦尼亚斯是在哈瓦那训练出来的职业外交官，曾担任外交部副部长，并被派驻多个国家出任高级职务。

另据路透社9月17日报道，美国政府人士17日说，奥巴马总统的政府正在起草全面的规定，放宽对美国公司与古巴做生意的限制，并使美国人前往古巴更容易。

他们说，其中包括允许美国公司在古巴建子公司，也许是通过与古巴公司建合资企业的方式。

他们说，根据这些新规定，渡船和游轮无需申请特殊许可证，只需一般许可证就可停靠古巴。

报道称，这些规定是对奥巴马此前宣布的一些缓解对古巴实施了数十年的禁运令措施的进一步补充。奥巴马和古巴领导人劳尔•卡斯特罗于去年底宣布将启动两国关系正常化的进程，这对这两个前冷战对手而言，还是半个世纪来的第一次。

虽然旨在放宽两国商业关系的议案得到了民主党人和一些共和党人的支持，但是争取这些议案通过的努力因国会共和党领袖的强烈反对而受阻。根据这些议案，美国将放宽对两国间贸易与旅行的限制。

报道称，鉴于议员的顽固抵制，奥巴马动用行政权力缓解了对古巴的贸易壁垒。

在政府草拟这些新规定的同时，资深外交官何塞•卡瓦尼亚斯17日成为54年来古巴派驻美国的首位大使。