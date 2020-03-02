伊朗新冠肺炎死亡病例达54人确诊病例近千

哈通社/德黑兰/3月2日 -- 据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，截至3月1日，伊朗境内新增新冠肺炎确诊病例385例、死亡病例11例，累计确诊978例、死亡54例。

在伊朗全境31个省中，已有27个省出现新冠疫情。其中，伊朗首都德黑兰所在的德黑兰省成为重灾区之一，已有350人被感染，占到被感染总数的三分之一以上。

伊朗政府已下令取消该国清真寺周五的大型宗教活动。伊朗卫生部长赛义德·纳马基3月1日表示，从3月3日开始，伊朗将组成大约30万支队伍，进行门到门的病毒筛查。他呼吁，除非绝对必要，大家不要举行群众集会或外出。

自2月19日，伊朗首次公布发现确诊病例以来，伊朗政府一直表示有能力遏制住疫情发展，并于21日如期举行了议会选举投票。但随着新增病例数持续在全境范围增长，伊朗政府承认，可能要为给上万人进行检测的可能性做好准备，并预计本周是疫情爆发的高峰期。

除伊朗之外，科威特确诊46例，巴林确诊41例，阿联酋确诊21例，伊拉克确诊13例，以色列确诊10例，阿曼确诊6例，黎巴嫩2例，阿富汗1例，卡塔尔1例，阿尔及利亚1例，埃及1例。

为了防止新冠病毒进入该国，沙特从27日起暂停赴沙朝觐(副朝)人员、有新冠肺炎确诊病例国家持旅游签证人员、海湾合作委员会成员国持公民身份证人员进入沙特。这是该国首次发布全球范围的禁令。目前沙特境内尚无确诊病例。