纳扎尔巴耶夫就哈萨克汗国550周年向全国人民表示祝贺

哈通社塔拉兹10月8日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）8日，纳扎尔巴耶夫总统出席在塔拉兹市举行的大型庆典活动，并就哈萨克汗国建立550周年向哈萨克斯坦全体民众表示祝贺。

纳扎尔巴耶夫说："今天，我们大家为庆祝哈萨克汗国550周年，在这里欢聚一堂。在这样一个神圣的日子里，由衷祝福所有哈萨克斯坦民众节日快乐。今年，我们从首都阿斯塔纳开始举办的哈萨克汗国550周年系列庆典活动，终于到达了拥有两千年历史的塔拉兹古城。这一节日对于哈萨克斯坦意义重大，更是对下一代具有前所未有的教育意义。要知道，我们国家的历史在独立之前几乎被遗忘。如果我们不能让哈萨克斯坦的年轻一代充分了解我们所拥有的悠久历史，那‘永恒的国家'思想就不可能得到实现。" 纳扎尔巴耶夫还对近年来历史研究领域所进行的卓有成效的工作给予高度评价，并指出所有努力都是为了重新振兴哈萨克斯坦人民对国家历史的认知。 "我们是拥有悠久历史的国家。哈萨克汗国是从塞克人和匈奴时代发展到了突厥汗国，再由克列汗与加尼别克汗在金帐汗国之后建立的。而在国际政治、经济局势严峻的今天，我们依然举行此类纪念活动，并为振兴国家历史做出的各种努力，都是在向世界展示、向下一代传承我们所拥有的历史文化。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：塔布斯）