耗资550万 阿拉木图市民自制全地形越野车

哈通社阿拉木图 - 阿拉木图市市民马克西姆•达夫多夫与其团队一起，在自家的地下室中成功完成了一辆全地形越野车的开发和组装工作。

马克西姆和他的朋友们，将这辆由他们亲手组装而成的车辆命名为--蜥蜴号。



"事物的名称决定它的特色，"马克西姆说，"我们的这辆车适合在野外环境下行驶，不惧任何糟糕的地形和路况。"







据其介绍，马克西姆供职于一家石油公司，经常需要在不同的野外环境下工作，而油田地区附近常常由于各种原因，导致道路非常难以通行。



"普通的车辆很难满足我们的需要，而专用的车辆又太贵了。所以我们自己动手，用了不到550万美元，造出了这台‘蜥蜴'全地形车。"他说。



在组装"蜥蜴号"的过程中，马克西姆团队使用了部分来自俄罗斯车厂的部件。







马克西姆表示，这些部件生产数量庞大，因此一旦车辆出现故障，很容易找到用于替换的零件。



"蜥蜴号"的设计和组装，共耗时9个月的时间。



"一开始，我们有4个人参与这项计划。当然最初会有一些人缺乏信心，不过随着进度的推进，我们的信心越来越足。车体是我们亲手在地下室里打造出来的，而发动机等其他部件，则是在户外的帐篷里组装的。"马克西姆说。







目前马克西姆和他的伙伴们正在对"蜥蜴号"进行测试，或许很快将用于野外工作。



【编译：木合塔尔·木拉提】