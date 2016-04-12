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    人类飞往太空55周年（组图）

    19:34, 12 四月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳4月12日电 1961年4月12日，世界首位宇航员尤里•加加林在拜科努尔航天发射基地乘坐"东方号"宇宙飞船飞往太空。

    联合国大会2011年4月７日应俄罗斯倡导通过决议，将每年的4月12日定为国际载人航天日，以纪念苏联宇航员尤里•加加林（1961年4月12日）乘坐"东方号"宇宙飞船首次飞入太空50周年。

    2016年是哈萨克斯坦国家航天署成立25周年。

    1991年10月2日，哈萨克斯坦首位宇航员托克塔尔・奥巴基洛夫在拜科努尔航天发射基地乘坐飞船飞往太空。就在拜科努尔发射基地，纳扎尔巴耶夫总统宣布了哈萨克斯坦国家航天署的成立。

    1994年，哈萨克斯坦第二位宇航员塔勒哈特•穆萨巴耶夫乘坐"联盟 TM-19号"飞船飞往国际空间站，并在空间站工作126天。

    1998年，塔勒哈特•穆萨巴耶夫再次飞往国际空间站，在空间站工作208天。

    2001年，塔勒哈特•穆萨巴耶夫第三次乘坐"联盟 TM-32号"飞船，8天后成功返回地球。

    2015年9月2日，哈萨克斯坦第三名宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫乘坐"联盟 TMA-16M"飞船飞往国际空间站，8天后成功返回地球。（编译：小穆）




                                       俄罗斯宇航员尤里•加加林    1961年4月12日   拜科努尔 





                             哈萨克斯坦首位宇航员托克塔尔・奥巴基洛    1991年10月2日    拜科努尔






                                        哈萨克斯坦第二位宇航员塔勒哈特•穆萨巴耶夫






     
                                               哈萨克斯坦第三名宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫 

    标签:
    哈萨克斯坦 拜科努尔 航天 黄金储备
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