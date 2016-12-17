世界拳击理事会第55次全球年会将在阿斯塔纳召开

哈通社阿斯塔纳 -- 据哈萨克斯坦职业拳击协会消息，世界拳击理事会（WBC）在美国好莱坞召开的第54次全球年会上公布，理事会第55次全球年会将于明年在阿斯塔纳召开。

阿斯塔纳战胜卡塔尔和南非成功获得WBC第55全球年会举办城市，成为了独联体国家当中俄罗斯后举办该活动的第二个国家。

世界拳击理事会（World Boxing Council，WBC）成立于1963年2月14日，总部设在墨西哥城，现任主席是WBC创始人何塞·苏莱曼的儿子马里西奥•苏莱曼。

作为一个拥有165个会员国的体育组织，WBC联合了欧洲拳联、英国拳联、拉丁美洲拳联、美国部分州的拳协和亚洲、非洲的一些国家拳联。哈萨克斯坦职业拳击协会于1990年开始正式加入该理事会。

每年一度的全球大会，WBC主席、高级官员、裁判、经纪人以及著名的拳王都将参加，在会上不仅要做职业拳击的规划、竞赛规则修改等，还将进行一系列的颁奖庆祝活动，与会者多达数百人。我国拳王根纳季•戈洛夫金和其他著名拳手也将出席会议。

哈萨克斯坦职业拳击协会主席耶尔兰·别克霍金表示，举办这种大型活动将有助于提高国内职业拳击领域的发展，也有机会向全球著名的拳击手、经纪人和职业拳击公司了解哈萨克斯坦，认识阿斯塔纳。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】