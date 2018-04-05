”全球火力“军事力量排名：哈萨克斯坦位居第55位

哈通社/阿斯塔纳/4月5日 -- "全球火力"网站日前公布最新全球133个国家军事力量排行榜，其中哈萨克斯坦位居第55位。

据统计，我国国防预算为24.35亿美元，我国人口数量为1836.0353万人，其中适合役人数为850万人、适龄服役人数为24.5万人、现役军人数量为7.45万人、预备役人数为3.2万人。

而坦克数量为300辆、装甲战车数量为1613辆、自行火炮数量为285辆、牵引火炮数量为744个、多管火箭炮数量为393辆。

哈萨克斯坦空军力量飞机总数为239架。其中，歼击机为91架、攻击机142架、运输机64架、教练机17架、直升机67、攻击直升机为18架。

根据最新排名，美国仍是世界上最强军力的国家，俄罗斯与中国位居第2、3位，三强之后依次是印度、法国、英国、日本、土耳其、德国。而埃及跻身前10，意大利位列第11位。

此外，乌兹别克斯坦的军事力量为中亚五国最强，排名第48位，而土库曼斯坦位居第86位、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦位居第108和112名。

独联体国家当中，白俄罗斯和乌克兰分别排第49名和第30名。

据悉，"全球火力"网站称，该排名考虑到了有关军事力量的约50个因素。需要特别指出的是，其中不包含国家核力量、经济现状以及政治和军事地位。

【编译：小穆】