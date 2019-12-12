《欧洲绿色协议》概要出炉 力争温室气体减排55%

哈通社/努尔苏丹/12月12日 -- 欧盟委员会11日公布了综合环境政策《欧洲绿色协议》概要。域内温室气体到2050年实际零排放的目标将具有法律约束力，另一方面2030年的减排目标则从目前的较1990年减排40%上调至50%，进一步力争55%。为支援向低碳社会转型，还将建立1000亿欧元（约合人民币7830亿元）的资金供给机制。

据共同社消息，欧委会主席冯德莱恩希望通过该政策兼顾防止全球变暖与经济发展，计划包括正在西班牙召开的迎来最后阶段的《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方会议（COP25）在内，主导全球气候变化对策。政策实施需要得到欧盟成员国和欧洲议会批准，对煤炭依赖度较高的东欧各国或反对加速减排。

冯德莱恩强调“我们直面的是气候与自然的危机”，表示“欧洲不会浪费时间”，凸显急于应对的姿态。

欧委会明年3月将提交规定2050年实际零排放的《气候法案》，还计划明年夏季公布力争2030年减排55%的综合计划。

此外，欧委会还将于2021年公布对减排措施不足够的域外产品加强征税的方案，保护致力于环境政策的域内企业并敦促域外企业努力。