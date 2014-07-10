阿联酋航空确认560亿美元订购150架波音777X客机

哈通社阿斯塔纳7月10日电，据外媒报道，波音公司周三宣布，已经与总部位于迪拜的阿联酋航空公司落实一笔560亿美元的订单，后者将购买150架波音777X喷气式客机，确认了在2013年达成的一组协议。阿联酋航空在几周之前刚刚宣布取消与波音公司最大竞争对手空中客车集团的一笔订单。

波音公司在周三的声明中说，阿联酋航空与波音公司之间的这笔交易还包括额外50架飞机的优先采购权，如果得以执行，将使得整笔订单价值达到750亿美元。

阿联酋航空公司首席执行官蒂姆-克拉克（Tim Clark）说，"在增加150架777X的订单之后，阿联酋航空将有208架波音777系列的待交付客机，将为整个供应链创造和保全大量就业机会。"

这笔协议是在2014年的范堡罗航展之前几天公布的，而传统上，在航展期间会有价值数百亿美元的新飞机订单被公布。

阿联酋航空在6月意外宣布取消了与空中客车之间一笔160亿美元的70架A350客机订单，对这个欧洲飞机制造巨头最新的客机开发计划以及股价都造成了严重打击。

空中客车在2014年上半年订单数和交货数量上都落后于波音公司，但是市场普遍预期空中客车会很快在下周的范堡罗航展期间公布数百架新飞机的订单。

阿联酋航空的这笔订单是2013年11月，波音公司的777X客机在迪拜航展期间首发活动的一部分，也是商用喷气式飞机历史上最大规模的一次产品首发。除了阿联酋航空，同在海湾地区的阿提哈德航空和卡塔尔航空也在迪拜航展期间公布了针对777X客机的订单，总价值超过1000亿美元。

路透社上周的报道曾指出，已经是世界最大的波音777系列飞机运营商的阿联酋航空将很快最终化这笔新的777X客机订单。

阿联酋航空与预定了50架777X客机的卡塔尔航空在迪拜航展期间共同协商了对波音新客机的订单，但是后者目前尚未与波音公司最终确认订单。

阿联酋航空，卡塔尔航空以及阿提哈德航空并称海湾三强，它们签订了大批宽体客机订单以支持区域航空港的增长。

777X是波音畅销宽体客机的最新版本，被称为迷你超级客机，其订单价格高达3.2亿美元。根据波音公司的数据，目前的777系列客机版本在使用单仓位级别设置时最多可容纳550名乘客；在航空公司更常用的三等级设置中，777系列客机可以搭载386名乘客，航程可达9395海里。