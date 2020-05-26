  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    新冠肺炎全球确诊人数逼近560万 近35万人死亡

    10:20, 26 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月26日 – 新冠病毒全球感染人数正在逼近560万人。

    根据哈国新冠肺炎疫情信息官方平台统计，截至5月25日，全球范围内的COVID-19确诊病例为5 588 356人，其中 347 873 人死亡，2 365 719人康复。

    美国仍是全球疫情最严重的国家，一天内又有532人病逝，使累计死亡人数达到9.8万。

    巴西确诊人数位居全球第二，死亡人数超过2.3万。

    虽然有所缓解，但俄罗斯依然是独联体中疫情最严重的国家，也是全球确诊人数第三高的国家。

    全球疫情最严重的十个国家累计确诊/单日新增情况：

    美国: 1706226 / +19790

    巴西: 376669 / +13051

    俄罗斯: 353427 / +8946

    西班牙: 282480 / +0

    英国: 261184 / +1625

    意大利: 230158 / +300

    法国: 182942 / +358

    德国: 180789 / +461

    土耳其: 157814 / +987

    印度: 144950 / +6414

    除俄罗斯以外的独联体地区各国累计确诊/单日新增情况：

    白俄罗斯: 37144 / +946

    乌克兰: 21245 / +259

    哈萨克斯坦: 8969 / +428

    摩尔多瓦: 7147 / +54

    亚美尼亚: 7113 / +452

    阿塞拜疆: 4271 / +149

    乌兹别克: 3189 / +25

    塔吉克斯坦: 3100 / +171

    吉尔吉斯: 1433 / +30

    格鲁吉亚: 731 / +1


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 独联体 国际 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!