中国官媒：习近平反腐两年打56名"老虎"

哈通社阿斯塔纳11月14日电，据BBC报道，《人民日报》客户端在11月14日上午发文，称中国国家主席习近平上任以来已有18万名党员干部被处分，56名被比喻为"老虎"的贪官落马。

该报还同时汇总列出了十八大以来落马的56个"老虎"，其中前中共中央政治局常委、中共政法委书记周永康被列在"正国级1人"之列，是近年来中共正式清除的最高级别领导人。 56人当中还包括前中央军委副主席徐才厚等军队系统内的3人，前发改委副主任、能源局局长刘铁男等中央机关官员11人，央企高管5人，以及前广州市委书记万庆良等多名地方高官。 《人民日报》文章赞扬反腐力度史无前例。 "反腐这一‘习氏执政'的起手式出手不凡"，文章回顾自2012年中国共产党十八次全国代表大会以后不久，习近平明确提出"老虎苍蝇一起打"的理念，掀起上任头两年的"反腐风暴"。 "习近平用行动证明：不管是谁，只要违反党纪国法，一样严惩不贷。" 该报还引述邓小平在改革开放初期的说法强调反腐的重要性--"改革开放搞多久，反腐败就要搞多久"--并进一步指出，习近平已经肩负起这一重任。 56人名单当中，并不包括在此前已经被开除党籍的前重庆市委书记薄熙来。