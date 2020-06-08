独联体新冠患者总数超过57万 单日新增1.16万例

哈通社/努尔苏丹/6月8日 – 6月7日单日，独联体9个成员国合计新增1.16万多例新冠确诊病例。

根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情官方信息平台数据，截至6月8日10时，独联体9个成员国的合计确诊病例总数达到了 570 448 例。

俄罗斯仍是目前独联体中疫情最为严重的国家。该国目前累计确诊病例已达467 673例，昨日单日新增病例8 984例。

白俄罗斯确诊人数居第二位，累计已达48 630例，单日新增879例。

亚美尼亚累计确诊人数13 130，超过哈萨克斯坦成为独联体中确诊数量第三多的国家，该国单日新增人数为766.

哈萨克斯坦昨日新增165例，累计确诊人数达12 859例，在独联体国家中确诊人数居于第四位。

其他5个独联体成员国确诊病例总数及单日新增情况分别为：

摩尔多瓦: 9700 / +189

阿塞拜疆: 7553 / +314

塔吉克斯坦: 4529 / +76

乌兹别克: 4331 / +237

吉尔吉斯斯坦: 2007 / +33

此外，乌克兰目前累计确诊病例已达26 999人，昨日新增485例病例。格鲁吉亚累计确诊809例，新增1例。





【编译：木合塔尔·木拉提】



