第58远征队成员抵达拜科努尔

哈通社/拜科努尔/11月20日 - 联盟MS-11号飞船预定于12月3日在拜科努尔航天中心发射升空。

19日，即将达成飞船前往国际空间站执行任务的远征-58考察组（即第58远征队）主要及后备乘组人员抵达拜科努尔航天中心。



俄罗斯宇航公司负责人、拜科努尔市政府、欧洲和美国航天局代表以及当地青年团体代表在机场迎接了宇航员们的到来。



远征-58考察组的正式成员包括俄罗斯宇航员奥列格•科诺年科、加拿大宇航员大卫•圣雅克和美国宇航员安妮•麦克莱恩。



后备成员组包括俄罗斯宇航员亚历山大斯•克沃尔特索夫、意大利宇航员露莎•帕拉米塔诺和美国宇航员安德鲁•摩根。



联盟MS-11任务是最初计划于2018年12月进行的长期驻留任务。它将把远征-58考察队的三名成员运送到国际空间站。



MS-11将是联盟号宇宙飞船的第140次飞行。



这次飞行之前因为MS-10事故而进入待定状态，同时相关部门对前一次联盟号的联盟号MS-10的发射失败进行了调查。



随着10月31日事故调查报告的公布，俄罗斯方面恢复了本次任务的执行，并且将原定时间提前至12月3日。



本次成员组将继续完成原定联盟MS-10成员组的修复联盟MS-09飞船任务。



【编译：木合塔尔·木拉提】