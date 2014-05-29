伊拉克多起暴力袭击和武装冲突致59死108伤

哈通社阿斯塔纳5月29日电，据人民网报道，伊拉克警方28日说，伊当天发生多起暴力袭击和武装冲突，造成至少59人死亡、108人受伤。

在北部尼尼微省首府摩苏尔，一个军方检查站当晚遭自杀式爆炸袭击，造成包括12名士兵在内的至少19人死亡，另有11人受伤。当天早些时候，伊安全部队摧毁了该市一个恐怖组织窝点，打死3名武装分子。 在首都巴格达，东南部的阿明区、东部的萨德尔城和西南部的吉哈德区当晚接连发生汽车炸弹袭击，共造成7人死亡、27人受伤。当天下午，在巴格达北部的卡济米耶区，一名袭击者驾驶装有炸药的汽车冲进一个警方检查站，爆炸造成16人死亡、50人受伤。 在北部萨拉赫丁省的图兹胡尔马图，当天发生11起针对土库曼人的爆炸袭击，造成至少5人死亡、11人受伤。图兹胡尔马图属于阿拉伯人、库尔德人和土库曼人等多民族混居地区。当地民族与教派冲突较为严重，恐怖袭击和小规模武装冲突时有发生。 在伊拉克西部安巴尔省与叙利亚接壤的边境地区，伊安全部队与可能属于恐怖组织"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"的武装分子发生冲突，共有7名武装分子被打死，另有5人被捕。 此外，巴格达周边的一些市镇当天发生多起小规模爆炸袭击和武装冲突，共导致2人死亡、9人受伤。 自去年年初以来，伊拉克恐怖活动和暴力袭击事件频繁发生，安全形势严峻。根据联合国伊拉克援助团发表的公报，2013年伊拉克发生的各种恐怖袭击和暴力冲突共导致8868人死亡，其中7818人是平民，另有超过1.8万人受伤，为近年来最多。