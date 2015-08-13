巴格达汽车炸弹攻击至少造成59人死亡

哈通社阿斯塔纳8月13日电 据BBC报道，伊拉克首都巴格达东北部什叶派穆斯林聚居区萨德尔城的一个市场星期四（8月13日）受到汽车炸弹攻击，至少造成59人死亡。

逊尼派圣战组织"伊斯兰国"（IS）发表声明说，他们发动这次攻击的目标是针对什叶派武装分子。 此外，医疗方面的消息来源说，伊拉克空军投掷的炸弹击中了费卢杰的一所妇幼医院，炸死20多名平民。 费卢杰位于巴格达的西面，自从2014年1月以来一直处于IS的控制之中。 在上述暴力事件发生之前，美国陆军参谋长雷蒙德•奥迪耶诺上将曾发表谈话，建议向伊拉克派遣为伊拉克军队提供支持的美国军队。 插编美军 他说，如果打击IS的战斗不能取得进展，则应该考虑在伊拉克军队间插编美军的可能。 他还对记者们解释说，派遣的美军将只执行协助任务，而不是作战任务。 美国已经向伊拉克派遣了3500名军事训练人员和军事顾问，但是美国训练24000名伊拉克士兵的目标并没有完成，只有大约9000人接受了训练。 星期四在巴格达发生的这次炸弹攻击也是自从伊拉克总理阿巴迪上台以来，巴格达发生的最严重攻击事件之一。