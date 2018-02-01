全球大约59万生活在冲突地区的青年人是文盲

哈通社/阿斯塔纳/巴黎 -- 联合国儿童基金会（UNICEF）周三表示，接近三分之二的15至24岁年轻人生活在在受冲突或灾难影响的国家中，其中超过30%的年轻人是文盲，人数约为59万人。

女孩和年轻女性处于最大的劣势，在局势紧急的国家，甚至有33％的女性没有学到基本知识，而男孩的比例则是24％。

联合国儿基会执行主任亨丽埃塔•福尔（Henrietta H. Fore）表示，这些数字清楚地表明，危机对儿童的教育、未来以及他们的经济和社会的稳定和发展产生了悲剧性的影响。



"一个没有受过教育的孩子，在一个被冲突蹂躏或被灾难摧毁的国家里长大成文盲的年轻人，可能没有多少机会。"她说。



30日，儿基会向受冲突和自然灾害影响的国家发出了9亿美元的人道募捐呼吁。儿基会敦促各国政府和其他合作伙伴采取行动，处理受紧急情况影响的儿童和青少年所面临的教育危机，包括为幼儿提供高质量的早期教育计划，以支持幼儿的发展；通过专门设计的快速教育方案，为不识字的年轻人提供学习阅读和写作的机会；增加对教育的投资，特别是对处境最不利的儿童和青年。



儿基会估计，未来四年，教育项目每年将花费大约10亿美元。



【编辑：木合塔尔·木拉提】