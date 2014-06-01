阿富汗塔利班释放美军士兵 美方释放5名阿囚犯

哈通社阿斯塔纳6月1日电，据中新网援引英国广播公司报道，阿富汗塔利班于当地时间星期六(5月31日)晚间在阿富汗东部释放了他们所俘虏的唯一一名美军士兵鲍•贝里达尔中士。

作为交换条件，美国当局从位于古巴关塔那摩的美军基地释放了5名阿富汗囚犯，他们将被移交给卡塔尔官员。 来自美国爱达荷州的鲍•贝里达尔中士现年28岁，于2009年6月30日在阿富汗东部被俘，当时他到达阿富汗仅仅两个月时间。 星期六的交接行动在阿富汗靠近巴基斯坦边界的地方举行，数十名美军特种部队士兵参加了交接行动。 美国官员说，鲍•贝里达尔中士的身体状况良好，能够行走。他将首先被送往美军在阿富汗的巴格拉姆空军基地，然后再返回美国。 美国总统奥巴马就此发表声明说，贝里达尔中士的获释提醒人们，美国不会把自己的任何一名士兵丢弃在战场上。 美国国防部长哈格尔说，贝里达尔中士将得到他所需要的所有支持，以便从过去的痛苦经历中恢复过来。 哈格尔还对卡塔尔埃米尔促成这次交换俘虏的行动表示感谢。 他在谈到美国从关塔那摩释放的5名阿富汗囚犯时说，美国正在同卡塔尔密切合作，以确保实施安全措施，确保美国的国家安全不受损害。 据美联社报道，这5名囚犯获释的条件是，他们至少在一年内不得离开卡塔尔。