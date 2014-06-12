阿富汗5名美军士兵被友军轰炸机误炸死亡

哈通社阿斯塔纳电，据欧浪网援引新华社消息，电美国国防部10日说，9日在阿富汗南部殉职的5名美军士兵可能是在一次安全行动中被友军炮火误杀。

五角大楼发言人柯比表示，美国国防部正在对此事进行调查。柯比说，驻阿富汗国际安全援助部队也就此发表声明说，美军士兵伤亡事件发生在美军部队在阿富汗扎布尔省执行安全任务时与敌军交火的过程中。另据美国媒体报道，这支由美军士兵与阿富汗军人组成的分队当时正在执行任务，为将于14日举行的阿富汗总统选举第二轮投票提供安全保障。 报道说，这支分队准备乘直升机离开时遭到武装分子伏击，分队呼叫空中支援，结果空袭炮火不幸误中这支分队，造成5名美军士兵死亡。 另据人民网消息 据美国有线电视新闻网（CNN）报道，阿富汗一名官员今天下午说，一个由美国与阿富汗军人组成的分队9日在阿富汗南部遭到塔利班袭击请求支援时，5名美军士兵却被友军炸弹误杀。阿富汗扎布尔省警察局长洛里瓦内说，1名阿富汗士兵也在此次执行任务中遇难。 根据北约方面的消息，那些部队正在进行安全行动。阿富汗本周六总统大选之前，安全行动还会升级。此前的报道称，当美阿联军准备乘坐直升机离开时，遭到武装分子发射火箭弹与轻型武器袭击。一名接受初步调查的官员说，美军部队随即发动空袭，以击退武装分子的攻击，一枚从轰炸机上投下的炸弹可能误炸了美军士兵。