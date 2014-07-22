乌克兰顿涅茨克爆发武装冲突 5名平民遇难

哈通社阿斯塔纳7月22日电，据中新社报道，21日乌克兰政府军与民间武装人员在乌东部城市顿涅茨克爆发武装冲突，冲突造成5名平民死亡，12人受伤。

据俄新社报道，当地时间当日早上9时左右，在顿涅茨克机场及火车站一带，政府军与民间武装人员爆发了武装冲突。冲突爆发时，中新社记者正乘车从顿涅茨克前往马航MH17坠机事故现场。记者从车上看到，公路另一侧上不时有坐满民间武装人员的装甲车以及有架设机枪的皮卡车快速驶向顿涅茨克，疑似前往交火区增援。 据在现场附近的一名中国媒体记者描述称，当时双方爆发的冲突非常激烈。在靠近火车站方向可以听到机枪密集的射击声和炮弹爆炸声。在距离火车站附近的公路上，可以看到7、8辆民间武装人员的坦克和装甲车向火车站方向驶去。 该名记者说，在交战区域内，大部分平民匆匆搭乘各种交通工具离开交火区。另有小部分民众则躲入了火车站的候车大厅。"民众中弥漫着一片恐慌的情绪"。 该名记者称，交火期间靠近机场以及火车站方向的交通已经被民间武装人员封锁，没有特殊理由不允许前进。 据国际文传电讯社报道，当日火车站附近一处市场遭炮击起火，市场旁边一幢9层建筑同样受损。该名记者表示，除了上述两处外，还有一处钢铁厂也遭到炮击。他看到现场浓烟滚滚。 另据当地一名居民表示，疑似乌克兰政府军的部队已经挺进到顿涅茨克郊区附近。但该消息并未获得乌克兰官方确认。 当地一名出租车司机告诉中新社记者，直到当地时间下午3时左右，火车站附近还可以听到枪声。 据乌克兰独立通讯社消息称，当日的交火共造成5名平民死亡，12人受伤。该消息并没有透露伤者身份。 自乌克兰东部爆发武装冲突以来，顿涅茨克机场绝大部分时间处于政府军控制下，但机场外围、距离机场较近的火车站以及顿涅茨克城区则处于民间武装人员的控制范围。此前双方曾在机场一带爆发过多起武装冲突。据乌克兰国家通讯社当日报道称，目前顿涅茨克机场仍然处于政府军控制下。