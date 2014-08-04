埃博拉病毒暴发 媒体总结公众要知道的5件事

哈通社阿斯塔纳8月4日电，据环球网报道，关于这次埃博拉疫情在西非国家暴发，有5件事情需要知道：

1、西非埃博拉疫情是历史上最大规模暴发。 西非地区国家利比里亚、几内亚和塞拉利昂自今年2月起出现埃博拉病毒疫情，迄今已导致1300多人感染或疑似感染，造成729人死亡。这次暴发是埃博拉病毒1976年首次被发现以来最大规模疫情暴发。 2、有人幸存。 埃博拉死亡率可能高达90%。这次在西非三国的疫情中，卫生部门官员说，有感染者幸存，当前死亡率大约为70%。 3、埃博拉有时像其他病。 感染埃博拉病毒的早期症状包括发热、头痛、肌肉痛和咽喉痛，稍后会出现呕吐、腹泻和肝肾功能损伤。这些症状可能很难与疟疾、伤寒症或霍乱区分。埃博拉感染者只有在后期会出现内部和外部出血症状，外部出血通常在口鼻处。 4、埃博拉病毒只通过体液传播。 埃博拉病毒不经过空气传播，只有接触到感染者的体液才可能被感染。 5恐惧和误传会让事情更糟。

在发生疫情的国家，部分医疗人员和诊所受到恐慌居民的攻击，当地居民误认为外国医生和护士将病毒带到这些偏远地区。患者家属把感染者从医院抢回家。在塞拉利昂，一名被家属抢回家的女患者后来死亡。