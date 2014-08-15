朝鲜突发5枚火箭弹 韩教授称朝为彰显国际存在感

哈通社阿斯塔纳8月15日电，据环球网报道，8月15日是韩国的"光复节"，朝鲜在14日不仅向韩国释放和解信息，同时还发出强硬信息，当天共发射5枚火箭弹。韩国外交部发言人表示，朝鲜在教皇抵达韩国的当天发射飞行物并不合适，再次敦促朝鲜立刻停止挑衅行为。韩媒分析，朝鲜此次发射很可能是为了显示朝鲜成功改良火箭弹，同时也是向韩方进行武力示威。

据韩国《每日经济》14日报道，韩国联合参谋本部表示，朝鲜当天在事先没有划定禁行区的情况下共发射5枚短程飞行物。从上午9时30分开始，朝鲜以25分钟的间隔连续在元山一带向东北方向海域发射了短程飞行物。此后在相同地点，朝方再次发射2枚短程发射体。韩军推测是300毫米口径远程火箭弹。韩联社援引军方人士的话称，考虑到朝鲜还有可能发射飞行物，韩军加强了警戒态势。韩国东国大学教授金容铉认为，在教皇抵达韩国时，加上韩美联合军演在即，朝鲜发射远程火箭弹就是想最大限度显示其在国际社会的存在感。 韩媒认为朝鲜在搞"一手硬一手软"。14日，朝鲜祖国和平统一委员会发表声明强调北南关系的必要性，敦促韩国政府改变对朝政策。声明称，虽然北南关系发展存在各种困境和障碍，但实现民族自主统一仍是全民族一致的愿望和意志，希望借8月15日民族解放69周年这一契机，打开北南关系改善的新局面。声明还要求驻韩美军撤离、希望韩国停止推行依赖外部势力的政策。

韩国国防部发言人金珉奭14日在例行记者会上表示，韩方不会接受朝鲜要求停止韩美"乙支自由卫士"联合军演，下周军演将按原计划进行。金珉奭强调，要想有效应对来自朝鲜的"威胁"，韩美需要联合军演。韩国《首尔经济》认为，韩美大规模军演下周就要举行，这可能成为韩朝关系的一大负面因素，但考虑到最近朝鲜的姿态，该演习可能不会成为韩朝改善关系的绊脚石。 另据《韩国日报》14日报道，仁川亚组委委员长金荣秀表示，朝鲜13日下午通过亚奥理事会提交了参加本届仁川亚运会的申请，届时朝鲜将派出包括150名运动员在内的352人来韩，共参加14个大项的比赛。