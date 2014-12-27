西哈州州长代表总统走访慰问5名卫国战争老战士（组图）

乌拉尔12月27日电，在新年来临之际，西哈州州长努尔兰∙诺海耶夫代表纳扎尔巴耶夫总统看望慰问了保罗•布卡肯、穆合塔尔•阿吉胡洛夫、伊万•哈毕奇、毕山•朱马哈利耶夫及莉迪亚•古巴诺娃等5名卫国战争老战士。感谢他们为保卫家园、建设和发展西哈州作出的重要贡献，向他们致以节日的问候。

历史学家、卫国战争老战士保罗•布卡肯已91岁高龄，曾3次荣获"红星"勋章。战争结束后，常年在乌拉尔师范学院任教，身体依然健康。92岁高领的穆合塔尔•阿吉胡洛夫曾参加过著名的斯大林格勒战役。伊万•哈毕奇曾参加过乌克兰战役，为解放波兰、捷克斯洛伐克立下功劳，荣获三等"红星"奖章，战后长期担任西哈州检察院副检察长一职。作为报务员莉迪亚•古巴诺娃参加了著名的斯大林格勒、库尔斯克、布拉格战役，1971年荣获哈萨克斯坦优秀文化工作者称号。知名社会活动人士、曾在西哈州和阔科谢套州政府担任领导职务的毕山•朱马哈利耶夫对西哈州经济社会发展历史有较全面的了解。战后，长期从事新闻宣传工作，他是目前我国在世的唯一的战地记者。

12月27日，努尔兰∙诺海耶夫带领州政府相关部门领导，分别登门走访，一进门就紧紧握住老人们的手，关切地询问他们的身体和生活情况，感谢他们在战争年代与和平建设时期所作的贡献，以及长期以来对西哈州经济社会发展给予的关心支持，祝愿他们健康长寿，并叮嘱有关部门和地方负责人，一定要照顾好老人们的生活起居，让他们晚年幸福。 据了解，走访慰问活动今后几天将继续。（编译：林海）