外媒：关塔那摩监狱释放5名男子 将押往哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳12月31日电，据中新网援引外媒31日报道，美国政府31日宣布，将从古巴关塔那摩监狱释放5名男子，他们将被送往哈萨克斯坦接受安置。

其中2名男子来自突尼斯，另外3人则来自也门，他们被美国政府释放后也不能回到家乡，而是被送往第三国安置。此前，美国已按此方法释放了数百名关押在关塔那摩的囚犯，但被送往哈萨克斯坦是首次。



这5人均是在巴基斯坦被抓扣，美方认为他们均与"基地"组织有关系。不过，这5人从未被起诉。



美国五角大楼随后表示，目前，关押在关塔那摩的囚犯人数为127人。本月20日，美军古巴关塔那摩监狱遣返了4名被关押超过10年的阿富汗人回国。



最近，奥巴马政府一直通过转移安置的方式，以减少关塔那摩监狱在押人员。



美国2002年1月在古巴关塔那摩美军基地设立监狱，关押恐怖嫌疑人。监狱建成以来总共关押779人，因多次传出虐囚丑闻而备受谴责。奥巴马2009年上任伊始即誓言关闭这座监狱，但一直未能如愿。



前不久，美国国会众议院军事委员会主席、共和党人霍华德•麦克科恩在获知美国计划转移阿富汗籍在押人员后，曾经表示反对。他认为，这一决定"不负责任"，相当于让恐怖分子回到阿富汗。



本月19日，奥巴马再次发表声明，要求国会同意最终关闭关塔那摩监狱的方案。但路透社援引大多数政治分析人士的观点报道，这一目标短期内难以实现。