日本女学生在印度遭轮奸5名男子被逮捕

哈通社阿斯塔纳1月4日电,据BBC报道,印度5名男子被捕，他们被控涉嫌去年底绑架一名日本女学生长达一个多月，并多次强奸她。

加尔各答的警方表示，上述团伙将目标对准日本的单身女游客。 警方说，上述事件发生在去年11月23日后的一个多月时间里，地点至少有两处以上。 加尔各答警察局的高级警官坎蒂•戈什告诉BBC印地语部说，这5人中有两人是兄弟俩，他们以导游的身份找到这名23岁的日本女学生。后者则刚抵达加尔各答，并入住一个外国游客喜欢的旅馆。 他说："其中一名男子能说流利的日语。" "他们说：‘我们是导游，想带你去观光。'"

在佛教圣地的罪行 "11月23日，他们把她带到西孟加拉邦的一个海滩度假胜地。在那里对她进行了性侵犯，并用她的银行卡提取抢走7.6万印度卢比（约1200英镑）现金。" 她随后被带到佛教圣地菩提伽耶，那里是佛教徒朝圣的一个主要地点和旅游中心。 戈什先生说："在那里，她又被交给另一个团伙的成员。" 他说，这名女子被关押了几个星期，不断受到性攻击。 在12月下旬，她设法逃离，于12月26日向日本驻加尔各答总领馆报案。

案件频发 印度警方随后在菩提伽耶附近逮捕3人，在加尔各答逮捕两人。 据《印度斯坦时报》报道，其中一些人的手机通话被警方截获而被捕。 戈什先生说，警方仍在寻找被他们称之为有组织的团伙的其他成员，其中一些人在据说日语流利。 自从两年前新德里公交车上发生致命的女生轮奸案后，印度的性暴力犯罪一直受到关注。 多起这类案件受到印度国内和国际社会的谴责，包括2012年丹麦女游客在德里被轮奸案、2013年的瑞士女游客在印度中部被轮奸案。 印度政府也加强了对强奸案的刑罚，但记者们说收效有限。