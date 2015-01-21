欧洲复兴开发银行：俄罗斯经济今年将萎缩5%

哈通社阿斯塔纳1月21日电，据华尔街见闻20日消息，欧洲复兴开发银行预测，俄罗斯经济今年将萎缩近5%，而东欧和前苏联国家将陷入2009年以来的首次负增长。

欧洲复兴开发银行预计，下跌的油价和西方制裁将导致俄罗斯经济今年萎缩4.8%，这远高于去年9月下降0.2%的预期。而乌克兰经济今年将萎缩5%。乌克兰经济去年萎缩7.5%。该银行警告称，乌克兰外汇储备低得"危险"。

华尔街见闻网站此前提到，俄罗斯经济在去年11月陷入萎缩。俄罗斯官方数据显示，11月该国GDP增长同比下滑0.5%，这是2009年10月以来首次同比下滑。而俄罗斯经济部去年12月表示，俄罗斯GDP在2015年将出现0.8%的萎缩。

由于俄罗斯经济对东欧地区存在系统重要性，欧洲复兴开发银行下调了该地区35国的经济平均增速至-0.3%，远低于去年9月增长1.7%的预测。此次经济增速的下调展现了俄罗斯及其周边经济受到的重创。

欧洲复兴开发银行行长Piroska Nagy向英国《金融时报》表示，油价下跌暴露了俄罗斯经济长期以来的结构性问题，也展现出了制裁的影响不断加大。而东欧、中亚和高加索地区许多的经济体受俄罗斯影响陷入萎缩。

不过，该地区的一些国家的经济仍将维持适度的增长。受立陶宛、拉脱维亚和波兰的拉动，中亚和波罗的海国家预计今年将增长2.6%。

欧洲复兴开发银行表示，乌克兰的外储仅能支持一个月的进口，现在乌克兰急需进一步的国际援助。

IMF预计，乌克兰今年的融资缺口达到150亿美元。欧盟和美国已经承诺向乌克兰提供18亿和20亿欧元，而IMF计划提供60亿美元资金，缺口依然很大。

欧洲复兴开发银行是目前最不看好俄罗斯经济的大型国际金融机构。世界银行上周预计，俄罗斯经济今年将萎缩2.9%。而IMF将于本周二公布其最新的全球经济展望。