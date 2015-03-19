普京今日会见栗战书 落实习近平5月访俄细节

哈通社阿斯塔纳3月19日电，据凤凰网消息，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫今天表示，总统普京在会见中办主任栗战书时，双方将确定俄中元首今年5月8日主持合作项目签约的细节，其中可能包括俄罗斯向中国西线供气协定，和相关先进军备供应等。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，中国中办主任栗战书于3月18日到访莫斯科，主要落实中国国家主席习近平于今年5月8日到访莫斯科，参加5月9日红场阅兵，庆祝卫国战争胜利70周年的系列活动。 俄罗斯可能将在习近平主席到访期间，签署西线对华供气的协议，如果专家将所有文件细节准备完毕。 此前，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄方计划在第二季度内签订对华西线供气合同，确切的日期将依据谈判进程。 目前俄罗斯天燃气工业公司和中国石上油天然气集团公司巳经基本完成谈判，但是有关价格公式也基本确认，对于前期工程货款条件，金融机构也被认可。 但是由于双方在计价公式上异见，马拉松谈判跑了九年，中方主要担心会影响东线向华供气不足的问题。俄政府总理梅德维杰夫去年在会见中国政府李克强时曾表示，俄国科维克金天然气田出口潜能的实现期限，取决于同天然气进口商的谈判进度，其中包括同中方的谈判进度。