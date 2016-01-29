纳扎尔巴耶夫为祖国之光党竞选纲领制定国家发展5大方针（图）

哈通社阿斯塔纳1月29日电 据总统府新闻局消息，祖国之光党第17届代表大会今天在阿斯塔纳隆重开幕。大会由祖国之光党主席、总统纳扎尔巴耶夫主持。

大会一致通过了《哈萨克斯坦2016-2021：团结 、稳定 、创新》的选前5年发展远景规划纲要，公布了祖国之光党马吉利斯选举参选人名单，对政治协商会成员进行了调整。

祖国之光党主席、总统纳扎尔巴耶夫对祖国之光党全体党员提出一系列要求。

纳扎尔巴耶夫说："实现国家5大改革目标，是我们21世纪成功之本。国家建设‘百步计划'就是我所做出的推动国家前进的100项决定。实现‘百步计划'并非易事，还需全体公职人员作艰苦努力，各级政府和祖国之光党党员要把实现‘百步计划'任务作为当前的一项重要任务来抓，一定要持之以恒，这样才会有所成就。国家建设‘百步计划'，是我们党竞选纲领的核心所在。"

纳扎尔巴耶夫在讲话中对祖国之光党竞选纲领中的5大方针做了深入的剖析。

祖国之光党各级组织当选代表、政府部门官员、社会各界人士、外国驻哈使节、非政府组织、青年组织代表、媒体记者共2000余人出席大会。（编译：金桥）





















