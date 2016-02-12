外媒：油价自低位反弹近5%

哈通社阿斯塔纳2月12日电 据外媒报道，12日，美国WTI原油现大幅回升近5%至27.72美元/桶附近，布伦特原油亦升至31.83美元/桶附近。尽管隔夜纽约原油期货交割地点的原油库存达到历史新高，一度打压油价跌至逾12年最低点。但此后再度传来的OPEC可能减产的消息，使原油价格得以有所回升。

消息称，阿联酋能源部长表示石油输出国组织（OPEC）成员国准备协同减产，而当前油价已迫使非OPEC产油国至少暂停增产。

阿联酋能源部长Suhail bin Mohammed al-Mazrouei表示，非OPEC产油国的日供应预计将减少最多80万桶，而全球石油日需求料增长130万桶，这将扶助油市实现供需平衡。他说，"积极的方面是当前的市况将迫使所有生产商至少暂停增产，尽管供应过剩且库存积压，但我对今年油市实现供需平衡有信心。"

在阿联酋官员有关减产的讲话公布之后，美油脱离12年低位出现反弹。此前，原油市场在过去几周不断传出过减产的利好，不过最终都没有任何的迹象显示产油国间能够就此达成协议。而此次阿联酋官员的言论，虽然在短线再度刺激了油价反弹，但其利好的持续力度依然值得怀疑。

伊朗石油部长近日表示，德黑兰已经做好与沙特和俄罗斯的协商准备。俄罗斯石油公司Rosneft首席执行官Igor Sechin表示，若所有原油生产国同意减产每日100万桶，将会显著推升油价。伊朗认为OPEC和非OPEC产油国应在近期召开会议，而委内瑞拉石油部长皮诺(Eulogio Del Pino)近期则表示包括伊朗、伊拉克以及俄罗斯和阿曼在内的8个原油生产国已同意召开紧急会议。

隔夜美国能源信息署(EIA)最新公布的库存数据则显示，截至2月5日当周美国原油库存意外减少75.4万桶，分析师预计为增加355万桶，目前库存量达到5.02亿桶，降幅0.1%。而美国俄克拉荷马州库欣的原油库存升至接近6,500万桶的纪录高位。