美国总统参选人转战下周二初选5州

竞争共和党总统候选人提名的川普把他的注意力和批评转向在民主党候选人提名中领先的希拉里·克林顿。他们两人在星期二的纽约初选中都以大幅领先获胜。

川普星期三在马里兰州竞选。马里兰州和另外四个州下星期二将举行初选。

川普说："诡诈的希拉里·克林顿没有机会当选。她不会给我们带来工作，不懂得经济，决断错误。知道桑德斯曾经两次怎么抨击她吗？首先，桑德斯说希拉里不够格。这话很重，很重的。他还说，希拉里判断力有问题，判断力有问题。我们将在大选中让她惨败。"

但是，川普必须首先要获得共和党内的提名，阻碍他获得提名的是德克萨斯州联邦参议员克鲁兹和俄亥俄州长卡西奇。这两名候选人在关键的代表人票的数量上都落后川普，也都想在7月份的共和党全国代表大会召开前阻止川普得到获共和党提名所需的最低票数。

与此同时，希拉里·克林顿星期三在宾夕法尼亚州竞选。她没有点名抨击川普，但提到川普的竞选对手克鲁兹。克鲁兹跟川普一样，采取了引发争议的对穆斯林立场。

川普提出暂时禁止任何穆斯林进入美国，克鲁兹提出专门针对美国穆斯林社区进行巡逻。

克林顿说："这很危险。这种事不能信口开河。克鲁兹说，要以宗教信仰把美国穆斯林单独划分，让特警在穆斯林社区巡逻。"

在通往7月末获得民主党提名的道路上，希拉里·克林顿看来胜券在握。这将使她成为美国历史上第一位得到主要政党提名的女性总统候选人。

川普如果得不到获得共和党全国代表大会提名所需的代表人票数，很可能将面临更多阻力。

接下来关键的角逐是下周二在美国东部宾西法尼亚州、马里兰州、康涅狄克州、罗德岛州举行的初选。选前民调显示，川普和克林顿都大幅领先。

德拉瓦州下周也将举行初选，目前尚未进行民意调查。

来源：美国之音中文网