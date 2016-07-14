近期最值得期待的5部哈萨克斯坦国产电影

哈通社阿斯塔纳7月13日电 每年5月至9月的档期，向来是国产电影较为萧条的时间段。

一方面，由于这一时期恰逢夏季休假时段，观影人数相对其他时期少了许多，另一方面，引进国内的好莱坞大片也多在此时上映，间接导致同期上映的国产片数量锐减。



但不能说，我国电影人在这段时间就"马放南山"了。



相反，在夏季休假时期过后，国内影迷将迎来多部质量上佳的国产影片。



这些影片中，有些已经完成了制作，有些仍在紧张的进行后期处理工序，但他们都将在今年的下半年陆续上映。



下面就让我们了解一下，其中最值得期待的5部电影：









《通往母亲的路》



哈萨克斯坦知名导演阿罕•萨塔耶夫执导的历史故事片《通往母亲的路》，将于今年9月8日登陆国内各大院线。



影片定位于上世纪苏联时代，时间跨度达50多年。



导演通过那个动荡的年代里，一户普通家庭的经历，向观众展现了苏联时期发生在哈萨克大地上的集体化、工业化、大饥荒、卫国战争和其后接连发生的其他各类苦难。



阿勒腾埃•诺盖尔别克、阿璐詹•扎兹勒别科娃、阿德勒•阿赫梅托夫、叶尔克布兰•达伊洛夫和别热克•阿伊特詹诺夫等多位知名演员参演本片。



本片也是最值得期待的5部国产电影中，唯一一部上映日期已经正式确定的影片。









《社区》



阿罕•萨塔耶夫在完成了上一部历史大片的拍摄后，便立即启动了另一部影片的制作。



这位导演的新片《社区》已于6月开拍，并计划在年内上映。



这部由知名演员古丽娜尔•多司马托娃、阿斯耶勒•萨哈托娃及詹多思•阿伊巴索夫担纲主演的影片，将描述上世纪80年代，发生在阿拉木图的"黑暗"故事。



据悉，影片已于6月17日开机，预计拍摄工作将在一个月内结束。



上映日期暂定年底。









《塔拉兹》



通过一系列幽默喜剧电影而闻名国内的笑星努尔塔斯•阿达姆拜，将于今年秋季推出个人执导的首部犯罪题材影片《塔拉兹》。



在个人社交媒体上，导演表示，这部影片将讲述一段有关友情、荣誉心和命运的故事。



"说实话，在拍摄了三部喜剧片后，首次担纲导演，并上手执导这样一部犯罪题材影片，而我而言是一个挑战。不过我相信，这部影片会收到欢迎的。"



导演并未明确说明影片的上映时间。



值得一提的是，本片不仅是努尔塔斯•阿达姆拜的导演处女作，同时也是首次在此类影片中出演重要角色。



片中，叶尔克布兰•达伊洛夫、阿萨恩•马吉特和托列普别尔艮•巴伊萨卡洛夫等优秀演员将担任主演。







《臭美的傻瓜》



喜剧，一直是我国电影人最热爱的电影类型之一。



在息影两年之后，知名导演阿斯卡尔•乌扎巴耶夫将携新作《臭美的傻瓜》重新回归。



影片主演为知名女子组合"КешYou"的歌手阿克波塔•赛伊特马哈姆别特。知名艺人、经纪人巴彦•叶森塔耶娃因故未能如期参演，但影片进度并未受到影响，其戏份由著名主持人艾塞乐•阿克巴洛娃顶替。



据悉，影片将围绕普通人通过社交媒体一夜走红的故事展开。









《哈萨克式经商》



知名导演兼音乐人杰恩斯汗•莫穆舍耶夫新片《哈萨克式经商》将于今年秋季登上全国院线的大荧幕。



影片主演努尔兰•阔彦巴耶夫同时也是本片的编剧之一。



导演并未过多透露影片的具体信息，只表示该片将用戏谑的方式展现哈萨克斯坦商业活动中的各种"有趣的现象"。



以上就是今年最值得期待的哈萨克斯坦5部国产影片名单。



就让我们静待影片的上映，并看看最终会有哪位导演成为下半年的票房冠军。（编译：木合塔尔·木拉提）