美国法庭将对5年前枪杀哈萨克斯坦公民的警员作出判决（图）

哈通社阿斯塔纳8月4日电 负责裁定美国警员斯蒂文•兰金一案的陪审团共有12人：5名男性成员和7名女性成员。

兰金于2015年在美国新罕布什尔州朴茨茅斯枪杀一名18岁的青年威廉•查普曼，此前他还曾于2011年枪杀哈萨克斯坦公民基里尔•丹尼亚金。



据《卫报》消息显示，2011年的案件中，该警员被判决无罪。



在枪杀了第二名死者后，该警员受到了美国检方的调查和起诉。



兰金否认了所有针对他的指控。



他声称，死者查普曼存在拒捕和袭警行为，因此才会被击毙。



据悉，兰金在抓捕查普曼的过程中，对其脸部和胸部连开数枪。



该事件的相关视频证据已被提交给陪审团审阅。



目前可知，死于兰金之手的两名死者，均手无寸铁。



据悉，根据美国法律，陪审团有权裁定兰金是否有罪，并核定其罪名。



消息称，2011年遇害的我国公民基里尔•丹尼亚金的母亲叶琳娜•丹尼亚金，目前也在美国，并出席了相关审判。



卫报记者拍摄了两位死者的母亲见面时的画面。



叶莲娜•丹尼亚金向威廉的母亲赛林•查普曼表示慰问，并称从未想到发生在自己儿子身上的悲剧会在另一个青年身上再度上演。



时年26岁的哈萨克斯坦公民基里尔•丹尼亚金，与2011年根据"Work and Travel"计划前往美国朴茨茅斯，并在当地一家酒店工作。



美国警员斯蒂文•兰金在巡逻中将其认定为劫匪并将基里尔击毙。



当时的美国法庭裁定称，醉酒状态的基里尔•丹尼亚金未服从警方命令，将手伸入兜中，对警方造成威胁，因此应该对案件的发生负有全责，故判决警员兰金无罪。



值得一提的是，在这起案件中，斯蒂文•兰金向毫无反抗能力的基里尔•丹尼亚金射出了11发子弹。（编译：木合塔尔·木拉提）







