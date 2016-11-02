民调显示特朗普支持率自5月以来首次反超希拉莉

哈通社阿斯塔纳-据中新社消息， 距美国总统大选投票日还有7天，美国广播公司与华盛顿邮报当地时间1日联合发布的民调显示，共和党总统候选人特朗普的全美支持率领先民主党总统候选人希拉里•克林顿1个百分点，这是自5月以来特朗普首次在这份主流民调中反超希拉里，意味着总统选战更加扑朔迷离。

这份民调显示特朗普的支持率为46%，希拉里的支持率为45%。从选民对候选人的热情度来看，53%的选民称对特朗普抱有强烈的热情，45%的选民对希拉里持相同看法。受FBI重启"邮件门"调查的影响，近期选民对希拉里的热情下降7个百分点。



多数美国媒体认为，1%的领先优势在民调误差范围内，其象征意义远大于实际意义。而且，由于距投票日尚有7天，此时的民调可能无法准确反映现实投票结果。比如，2004年和2012年大选期间，时任民主党总统候选人克里和共和党总统候选人罗姆尼的民调支持率在选前一周均领先竞争对手，却都在大选中败北。



根据美国RCP网站发布的全美民调平均结果，目前希拉里领先特朗普2个百分点。虽然二人在全美的支持率差距有所收窄，但多个机构分析认为，希拉里在赢得选举人票方面仍有较大优势。穆迪1日公布的大选预测模型显示，希拉里有望拿下逾330张选举人票，击败特朗普，总统奥巴马的超高支持率和油价地位徘徊等多个因素有助于她入主白宫。