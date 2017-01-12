阿斯塔纳新火车站将于今年5月投入试运行

哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，政府第一副总理阿斯哈尔•马明11日召开会议，就阿斯塔纳新火车站建设工程和铁路网规划相关工作听取介绍。

期间，哈萨克斯坦国家铁路公司总裁阿勒普斯巴耶夫就铁路项目实施进展进行了陈述。



阿勒普斯巴耶夫表示，阿斯塔纳新火车站建设工程和铁路网规划目前已经完成80%，混凝土、楼顶建设、建筑采暖工程已完工，建筑物金属框架已基本建成，中央供暖系统也已正式启动。此外，火车站角线装饰工程、外墙保温工程、通风系统安装工程、供电工程已完成90%。1150名工人正紧张有序进行施工。



阿勒普斯巴耶夫介绍说，火车站主体大楼装饰工程正迅速有序推进。根据计划，2017年5月1日前，站内轿厢式电梯和自动扶梯的安装和调试、站前绿化及其他装饰工程将基本完工。预计新火车站日发送旅客3.5万人次。



阿斯塔纳副市长阿依特穆哈梅托夫就首都新火车站附近的通信工程和道路建设进度向马明进行汇报。



马明还听取了承包公司负责人关于新火车站建设工程和运营服务的汇报。



根据会议结果，阿斯哈尔•马明就新火车站建设工程下达了一系列具体工作任务。马明强调指出，在2017世博会开幕前，必须完成新火车站建设工程。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】