亚洲汽车制造厂今年将生产5款新型车辆

哈通社阿斯塔纳 - 据亚洲汽车制造厂（Азия Авто）消息，该公司计划在2017年，进行三种全新型号车辆的组装生产。此外，该厂还将在2017年生产两款旧有型号的改进型。

根据生产计划，亚洲汽车制造厂将在今年生产Skoda Kodiaq、KIA Rio NEW和KIA Niro这三种型号的车辆。



同时，车厂将对KIA Sportage NEW和Skoda Superb B8进行改进，并生产这两者的改进型。



亚洲汽车制造厂成立于2002年。作为哈萨克斯坦汽车制造业的龙头企业，亚洲汽车制造厂同大众集团、通用公司、雷诺日产联盟、伏尔加汽车制造厂以及起亚汽车株式会社建立了紧密的合作关系。



亚洲汽车制造厂是哈萨克斯坦国产汽车制造业的领头羊，当前国产车总量的54%出自这家企业。该公司通过许可证生产方式，拥有生产一下品牌汽车的能力：Lada; Skoda - Octavia, Fabia, Yeti, Rapid, Superb; Chevrolet - Captiva, Aveo, Cruze, Orlando, Malibu, Tracker; KIA - Mohave, Sorento, Cerato, Soul, Sportage, Optima, Cadenza, Picanto, Cee'd , Quoris, Carens, Rio НВ。



正在逐渐走向正轨的哈萨克斯坦汽车工业，正在为国内经济的发展注入新动力。



【编译：木合塔尔·木拉提】