哈萨克斯坦5名职业拳手将在本月举行下一场比赛

哈通社阿斯塔纳 -- 3月份，共有5名哈萨克斯坦职业拳击手在美国举行下一场比赛。其中三场比赛将于11日举行。

次中量级拳手巴赫提亚尔•埃尤波夫（11-0，10 KO）、羽量级拳手别克曼•索伊勒巴耶夫（9-0，4KO）和轻重量级拳手阿里·阿赫梅托夫（5-0，4KO）将于11日举行比赛。巴赫提亚尔将对阵美国拳击手Gilbert Venegas（15-26-5，8KO），别克曼的对手是墨西哥拳击手German Meraz（55-42-1，32KO），而阿里将对阵阿根廷拳手Mateo Damian Veronmen（26-18-3，18KO）。

17日，23岁的阿依达尔·夏热巴耶夫（4-0，3KO）将在美国迈阿密举行第五场职业比赛，对阵墨西哥拳手Gabino Gotha（27-6-1，17KO）。

今年最重要的职业拳击比赛无疑是我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（36-0, 33 KO）与美国WBA 中量级拳王丹尼尔•雅各布斯（32-1，29 KO）之间的对决。比赛将于3月18日在纽约麦迪逊广场花园（Madison Square Garden）举行。届时，哈萨克斯坦体育频道将现场直播该赛事。

【编译：小穆 审校：金桥】