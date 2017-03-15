叙利亚问题国际会谈将于5月在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 - 15日，阿斯塔纳叙利亚问题和平会议第三轮会谈后发表的担保国联合声明指出，下一轮叙利亚问题和谈将于今年5月3-4日在阿斯塔纳举行。

据悉，哈萨克斯坦外交部副部长阿克勒别克•卡玛勒迪诺夫在会后的新闻发布会上宣读了这一联合声明。



声明称："我们将支持3月举行的日内瓦和谈，并强调高级别的三国会谈机制将继续进行。叙利亚政府及反政府武装代表、其他国家和团体的观察员，将有可能获邀参与会议。我们决定将于今年5月3-4日，在阿斯塔纳举行下一轮叙利亚问题国际会谈，并协议于4月在德黑兰召开专家会议。我们向纳扎尔巴耶夫总统及哈萨克斯坦政府组织这一系列会谈表示感谢。"



卡玛勒迪诺夫表示，哈萨克斯坦政府及纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳和谈中发挥了重要的作用。



他强调，哈萨克斯坦将始终在叙利亚问题上保持中立与客观的立场，并继续在未来为相关的和谈提供平台。



值得一提的是，担保国联合声明中强调，虽然未能达成更进一步的实质性进展，但阿斯塔纳和谈及日内瓦和谈，对促成叙利亚境内的停火机制的落实起到了重要的作用。



声明中称："虽然目前距离完全实现叙利亚境内的和平，还为时尚早，但我们通过联合各自的力量，将能够有效地打击恐怖主义和极端主义。我们相信，阿斯塔纳叙利亚问题和平会议的经验，将在未来的道路上发挥重要的作用。"



【编译：木合塔尔·木拉提】