平昌冬奥会：哈萨克斯坦运动员第5个比赛日成绩总览

哈通社/平昌/2月14日 -- 13日，哈萨克斯坦运动员们未能在平昌冬奥赛场上收获奖牌。

第5个比赛日，我国运动员们参加了4个项目比赛，包括越野滑雪、短道速滑、雪上技巧等。











越野滑雪项目男子传统式滑雪比赛中，被寄予厚望的阿列克谢•珀勒特拉宁在第二轮第一组以3分12.60秒的成绩获得第四名，无缘半决赛。同项目比赛中，另一名哈萨克斯坦运动员安娜•舍甫琴科也止步于四分之一决赛，未能晋级。







此外，代表哈萨克斯坦征战平昌冬奥会的高山滑雪运动员伊格罗•扎库尔达耶夫获得第31名。短道速滑项目1000米比赛中，努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫在预赛中获得第4名，未能晋级下一轮。







短道速滑男子5000米接力小组赛中，由阿布扎勒•阿基哈利耶夫、努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫、丹尼斯•尼基沙和叶尔克布兰•沙姆罕诺夫组成的哈萨克斯坦队以6分47.727秒的成绩第四个冲过终点线。比赛中，荷兰队成绩因犯规被取消。因此，哈萨克斯坦队将同美国和日本队在决赛B组出场。







最后，代表哈萨克斯坦参加第5个比赛日最后一个项目比赛的速度滑冰运动员费德罗•梅津且夫和丹尼斯•库辛在1500米比赛中分别收获第28名和第30名的成绩。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】