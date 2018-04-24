国务秘书：哈俄两国元首将于今年5月举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/4月24日 -- 国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃24日在总统府会见俄罗斯联邦驻哈萨克斯坦特命全权大使阿列克谢·波洛达夫金时表示，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和俄罗斯总统普京于今年5月份举行会晤。

国务秘书在会谈中指出，当前的哈俄合作关系是基于互相信任和理解框架下建立的睦邻友好合作的典范。

"去年，我们迎来了建立外交关系的第25周年，并共同举办了各类庆祝活动。双方建立了紧密的相互合作关系，国家元首也有密切关系。根据计划，两国总统将于今年5月份举行会晤。此外，他们之间保持通电话，并讨论了一系列重要问题。"阿布德哈勒科娃说。

国务秘书还关注了两国之间展开的有效政治对话和经济领域建立的紧密合作关系问题。她同时还强调，进一步推动人文和教科领域合作关系具有重要作用。

阿布德哈勒科娃表示，今年首都阿斯塔纳将迎来20周年庆典。根据计划，哈俄双方将进行联合大型项目，在莫斯科、圣彼得堡和阿斯塔纳共同举行庆典活动。

最后，国务秘书祝贺波洛达夫金出任俄罗斯驻哈大使，祝愿他责任重大的外交工作顺利，并坚信他将进一步加强和推动哈萨克斯坦和俄罗斯两国合作关系的发展。

【编译：小穆】