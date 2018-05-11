伊合组织将于5月举行文化和资讯事务委员会会议

哈通社/阿斯塔纳/5月11日 - 以"教育和文化是和平、和谐与发展的驱动力"为主题的第11届伊斯兰合作组织文化和资讯事务委员会（COMIAC）会议，将于今年5月14~15日在塞内加尔首都达喀尔举行。

据伊合组织官网消息，塞内加尔总统兼COMIAC主席麦基•萨勒将出席15日的部长级会议，并发表讲话。



伊合组织秘书长Yousef Al-Othaimeen博士也将出席会议。



15日的部长级会议还将讨论COMIAC于前一天举行的高级别官员会议提交的报告。



会议将就伊斯兰媒体合作、不同文化之间的广泛合作与对话、伊合组织成员国伊斯兰历法统一问题等进行讨论。



除加强伊合组织成员国在文化领域的合作和支持电影制作外，会议还将讨论保护和维护伊斯兰历史和世界文化遗产的措施。



此外，大会还将为媒体机构和专业人士颁发国际奖项。



大会预计将就巴勒斯坦问题进行讨论并通过相关决议。



伊斯兰合作组织原名伊斯兰会议组织，是一个伊斯兰世界的政府间国际组织，为联合国大会观察员。

哈萨克斯坦于1995年成为该组织正式成员国。

【编译：木合塔尔·木拉提】