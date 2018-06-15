第5届中国-南亚博览会在昆明开幕

哈通社/阿斯塔纳/6月15日 - 第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会14日在云南昆明开幕。

据新华社报道，在为期7天的会期中，将有来自87个国家、地区和国际组织的3825家企围绕"融入‘一带一路'、促进合作共赢"的主题参展、参会。



第5届南博会执委会主任高树勋介绍，今年参展企业中，南亚国家企业526个，东南亚国家企业513个，境外企业占比42.46%，省外企业767家，世界500强企业12家。



荷兰、丹麦、吉尔吉斯斯坦、叙利亚系首次参展，展会还设有阿富汗主题国和缅甸主宾国两个形象展区。本届展会共设19个展馆，标准展位约8500个，展览展示面积达19万平方米；其中聚焦"资本、产业、商品、技术、信息"等领域的专业场馆占比达50%以上。



展会期间，还将同期举办首届中国-南亚合作论坛、第13届中国-南亚商务论坛、第2届中国-东南亚商务论坛、第6届中国-南亚东南亚智库论坛等多项活动。



云南是中国西南边境省份，是通往东南亚和南亚的门户。据博览会组织者介绍，随着"一带一路"倡议的进展，云南正在将自己打造成中国新一轮开放的前沿阵地。



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