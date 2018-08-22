纳扎尔巴耶夫总统接受5国新任驻哈大使国书

哈通社/阿斯塔纳/8月22日-纳扎尔巴耶夫总统22日在总统府接受了5国新任驻哈大使递交的国书。

在讲话中，纳扎尔巴耶夫总统谈到了我国的经济发展情况。



"无论外部因素如何，哈萨克斯坦国内GDP增速为4%，呈稳定增长趋势。哈萨克斯坦已适应新形势，并继续推动经济改革。目前，我国正在实施旨在提高数字化和人力资本质量的国家规划项目，以满足现代化要求。在此方面，我国将努力创造良好的投资环境，吸引外国投资和技术。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统还指出，哈萨克斯坦为邻国以及欧洲和亚洲之间的市场关系发展创造了现代化基础设施。



"其中，‘西欧-中国西部'公路干线在哈境内的总长为近3000公里的路段建设工作已完成；此外，最近在阿克套举行的第五届里海沿岸国家首脑峰会期间，各国元首签署了《里海法律地位公约》。公约提到里海安全和生态问题，以及里海沿岸国家的运输基础设施和过境潜力的发展。库勒克港口的建设将在跨里海国际运输线路中形成有效的物流体系。目前，哈萨克斯坦的产品出口已覆盖全球120多个多家。"总统说。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫今日接受了乌克兰、黎巴嫩、巴西、德国和巴基斯坦五国新任驻哈大使递交的国书。



























【编译：达娜】