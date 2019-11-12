哈萨克斯坦数字化转型创收超5亿美元

哈通社/努尔苏丹/12月11日--据《哈萨克斯坦真理报》援引Ranking.kz网站数据称，哈萨克斯坦数字化转型取得良好效果，给国家带来超过5亿美元收入，国家信息技术设备支出减少13%。

数字化转型是哈萨克斯坦建设现代国家的主要目标之一。2017年，政府通过“数字哈萨克斯坦”国家规划，旨在依靠数字技术加快国家经济发展，提高居民生活质量。规划主要包括经济领域数字化、数字化国家转型、数字“丝绸之路”实施、人力资源发展和建立创新生态体系等5个方面，并制定了17项倡议和100多项措施。

随着国家经济数字化程度不断提高，2018年，使用计算机的机构占比由上年的70.7%增至77.7%；接入互联网的机构占比由67.7%增至75.1%；拥有互联网资源的机构占比由21.7%增至22.3%。

据数字发展、创新和航空航天工业部数据统计，数字化转型已为国家创造经济效益5.78亿美元。得益于经济数字化，哈萨克斯坦劳动生产率年增长2%-10%，原材料开采增长3%，生产开支减少10%-20%，农作物收成提高25%-50%。

2018年是“数字哈萨克斯坦”规划实施的开局之年，信息通信领域投资大幅增长40.3%，达到925亿坚戈。2019年1-9月，该领域投资为460亿坚戈，同比下降10.2%。主要投资方向包括：设备更新（占比15%）、扩大用户数量（占比11%）、新技术推广（占比5%）等。

据互联网数据中心（IDC）统计，2020-2023年，数字化转型领域的直接投资将达7.4万亿美元。到2023年，数字化在信息技术支出中的占比将从目前的36%升至50%。