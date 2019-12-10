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    新西兰怀特岛火山喷发致5人死亡多人失踪

    10:49, 10 12月 2019
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/12月10日 -- 新西兰警方10日凌晨发布消息说，已确认新西兰怀特岛火山突然喷发导致5人遇难，另有8人失踪。
    新华社援引新西兰警方最新消息，9日火山喷发时，有47人在怀特岛上参观游览，分别来自新西兰、澳大利亚、英国、美国、中国和马来西亚。除遇难者和失踪者外，共有34人从怀特岛被带回，其中31人因烧伤入院接受治疗。目前能够确认身份的一名遇难者是来自新西兰的导游。

    警方表示，搜救工作仍在进行，但目前仍无法登岛。警方直升机和新西兰国防军飞机对该岛进行了多次空中观察。根据掌握的信息，警方认为怀特岛上«已没有幸存者»。

    新西兰总理阿德恩10日对死伤人员及其家属表示哀悼和慰问。她表示，一艘新西兰国防军船只将前往怀特岛周边，部署无人机和观察设备，以便对岛上情况进行进一步评估。

    新西兰火山喷发预警级别分为0到5级。目前，怀特岛火山喷发风险等级已从最初的4级被调低至2级。

    怀特岛位于新西兰北岛丰盛湾地区，是新西兰一处著名旅游景点，其火山长期活跃，经常喷发浓烟和气体，地表温度高，景观奇特，人们可以乘船或直升机游览该火山岛。

    怀特岛火山历史上曾多次喷发。最近数月，新西兰地理科学研究院科学家多次警告，怀特岛火山近期有趋于喷发的明显迹象。

    图片来源：www.nytimes.com

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