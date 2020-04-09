全球经济恐因疫情损失逾5万亿美元

哈通社/努尔苏丹/4月9日-- 新冠疫情恐在未来两年造成全球经济损失逾5万亿美元。

据彭博社报道，新冠疫情恐在未来两年造成全球经济损失逾5万亿美元，超过日本的年产值。

这是华尔街银行发出的警告，在疫情迫使各国政府相继要求企业停产、居民呆在家中之后，全球陷入了1930年代以来最严重的和平时期衰退。

尽管经济滑坡持续的时间预计不会太长，但各大经济体需要一定时间才能收复失地。即使出台了史无前例的货币和财政刺激措施，GDP至少也要到2022年才有可能恢复危机前的水平。

这与十年前全球金融危机过后的恢复期相似，不过复苏的速度有可能比经济学家预期得还要慢。这凸显出决策者面临的艰巨任务，他们必须拿出足够的刺激措施来推动反弹，但又要避免因为过早解封经济而带来病毒卷土重来的风险。

花旗首席经济学家Catherine Mann表示，«趋势很重要»。该行预计全球产值将因疫情损失约5万亿美元。«如果趋势是积极向好的，那将支持企业信心，并让人们觉得自己可以找到工作。这是进入下半年以及2021年的一个关键因素。»

摩根大通的经济学家估计截至明年底，全球产值损失将达到5.5万亿美元，相当于全球GDP的8%左右。仅发达经济体的损失就能与2008-2009年以及1974-1975年衰退时相提并论。摩根士丹利表示，尽管采取了积极的政策应对措施，但要到2021年第三季度，发达市场的GDP才能恢复到疫情爆发前的水平。

彭博经济学家称：«全球经济已经开始萎缩，并且失去动力的速度比金融危机初期还要快。»

世贸组织表示，在乐观的情况下，全球商品贸易可能在2020年下降13%，然后在2021年反弹21%，相比之下2019年为收缩0.1%。在预期的这种乐观情况下，2020年全球GDP可能收缩2.5%，2021年增长7.4%。

在悲观的情况下，今年全球商品贸易量可能下降多达32%，明年可能会成长24%。在这种情况下，世界GDP可能在2020年萎缩8.8%，2021年增长5.9%。



