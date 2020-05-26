奶制品进口替代问题将在5年内得到彻底解决

哈通社/努尔苏丹/5月26日 – 哈萨克斯坦将在5年内大幅提升奶制品加工规模，实现进口替代。

农业部部长萨帕尔汗·奥马洛夫26日在政府工作会议上作出了上述表示。

据悉，去年我国新建成22家大中小不同规模的奶制品生产企业，合计增加了至少5万吨的年产量。但2019年，国内奶制品市场仍有至少46.4万吨的进口需求。

因此，今后5年内，哈萨克斯坦将每年新建至少25座奶制品加工厂，确保奶制品生产规模增加50万吨以上，全面实现对奶制品的进口替代。

此外，今年年底之前，国内将新建成9个大型禽类产品加工场。这将为我国禽肉产品的年生产规模带来至少10.5万吨的增量。

据其介绍，目前我国畜牧业产品的生产规模增速为4%。

在畜群保有量方面，牛只总数已经超过800万头，羊只数量超过1700万。

预计今年可以实现总产值2.6万亿坚戈。

在与畜牧业有关的加工业领域，正在实施总额7170亿坚戈的投资项目。

政府总理阿斯哈尔·马明在会上强调，要继续加强对畜牧业的发展，增加大型和小型牲畜的保有量。他要求农业部推进相关工作，特别是着重促进农业合作社的发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】