哈境内无症状新冠病毒携带者总数接近5千

哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 6月14日单日，哈萨克斯坦新增新冠病毒无症状感染者490人。

据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月15日08：40时，全国无症状新冠病毒感染者总数已达 4892人 ，其中14日单日新增490人 。

各地区无症状感染者数量（新增）情况如下：

努尔苏丹市 - 589 (+69)

阿拉木图市 - 816 (+94)

奇姆肯特市 - 562 (+70)

阿克莫拉州 - 52 (+1)

阿克托别州 - 137 (+22)

阿拉木图州 - 308 (+34)

阿特劳州 - 485 (+54)

东哈州 - 171 (+4)

江布尔州 - 80 (+21)

西哈州 - 295 (+25)

卡拉干达州 - 769 (+58)

库斯塔奈州 - 47 (+1)

克孜勒奥尔达州 - 114 (+14)

曼格斯套州 - 170 (+4)

巴甫洛达尔州 - 46

北哈州 - 12 (+5)

突厥斯坦州 - 129 (+14)





研究显示，无症状感染者分两类：一类是新冠肺炎确诊病人，只是还在潜伏期，尚未表现出明显症状；另一类没有任何症状（发烧、咳嗽等），没有任何影像改变，不是病人，但核酸检测（PCR）呈阳性，属于病毒活性载体，具有一定的传染性。

根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6月6日发布消息称，将单独公布无症状感染者数据 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。