哈萨克斯坦非现金支付数额5月创下新纪录

哈通社/努尔苏丹/6月26日 – 哈萨克斯坦金融家协会分析中心对截至今年6月1日，全哈非现金形式以支付卡进行的支付数据进行了统计分析。

统计显示，在4月份为应对Covid-19大流行而采取的限制措施导致全国以支付卡形式进行的非现金交易出现下滑后（-18%），5月份该数据急剧上升了34％，增长6004亿坚戈，总额达到创纪录的23641亿坚戈。

这一数据，比2019年同期高出了2.5倍。去年同期的数据为9276亿坚戈。

当然，数据的激增主要是由于4月份多数交易机构关闭，导致公民交易需求积压、延迟至5月所致。此外，公民对现金交易的抵触（保持社交距离），也是非现金交易数据出现大幅增长的原因之一。

但无论如何，这一数据都刷新了哈国至今以来的记录。

分析报告同时指出，考虑到新冠疫情影响下，部分地区正在恢复隔离限行措施，这一激增现象可能不会再出现第二次。

根据金融协会的分析，5月份非现金支付数据最活跃的四个地区分别是：阿拉木图（占总量的37.9%）、努尔苏丹（15.2%）、突厥斯坦州和奇姆肯特市（两地均为9.2%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】