学者：5G很好，但6G更好

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 -- 随着科技的不断进步，5G技术也将进入我们的生活。日前10万人齐聚西班牙巴塞罗那，参加MWC2019世界移动通信大会，而5G移动网络成为万众瞩目的焦点。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，5G移动网络不仅将具备超高下载速度，而且将带来一系列的发展，改变人们的日常生活。

高级科技工程公司Altran North America CEO莱拉•沃雷尔表示："5G将对人们的生活产生巨大影响，我们将看到5G技术在个人生活质量方面的巨大进步。"

5G或使无人驾驶汽车成为现实。对于初学者来说，5G可以在日常开车上班时发挥作用。距离自动驾驶汽车诞生已经有一段时间，随着5G通信网络的发展，无人驾驶汽车可以成为现实。业内人士声称，5G的速度可能比4G快100倍，并且大量设备可以同时连接到网络。这使得车辆间能够进行实时通话：当另一辆车换车道或刹车时，驾驶员会快速知道，并相应地调整以管理交通。

宝马iNEXT作为一款电动SUV，预计于2021年上市。该款车配备了传感器，可以收集和处理来自汽车周围环境数据。

宝马集团电子业务高级副总裁Christoph Grote在接受CNN采访时表示："这款车可以持续测量车辆周围道路，并将相关信息发送到云端，生成一个真正的实时地图，然后推送到所有其他车辆上。"由此可见，5G技术势必会对汽车行业产生重大影响。

当然，5G的好处并不止于此。当5G网络用于智能农业时，还可能对环境产生影响。

NimbeLink产品解决方案总经理David Houghton表示，5G和物联网将帮助保护蜜蜂，以及世界粮食供应。他同时称："蜂箱是有价值的，人们对蜂箱的需求量很大，所以养蜂人可使用NimbeLink产品来监控蜂巢的健康状况，保护它们。"

5G技术引领未来。当然，就在我们对5G能做什么有所了解时，科学家们已经在研究下一代技术。

芬兰奥卢大学教授阿里•普图说："5G很好，但6G更好。"6G通信技术预计于2030年推出，将是超越智能手机的发展。普图表示："让我们扔掉智能手机，想想人类是如何与基础设施互动的。你可以拥有内置电子设备的智能眼镜，这样你就可以随处都拥有设备。"